ماسك يلتزم الصمت.. سوق سوداء "ستارلينك" تزدهر في اليمن والسودان وفنزويلا وكازاخستان وغيرها

كشفت "بلومبيرغ" تنامي استخدام خدمة إنترنت شركة "ستارلينك" بصورة غير قانونية في دول العالم كاليمن والسودان وفنزويلا وجنوب إفريقيا وآسيا الوسطى ونشوء سوق سوداء كبيرة لهذه الخدمة.

وأشار تقرير للوكالة إلى أن كيفية تهريبها ومدى توفر "ستارلينك" في السوق السوداء يشير إلى أن سوء استخدامها "يمثل مشكلة عالمية حقيقية ويثير تساؤلات حول سيطرة الشركة على نظام له أبعاد أمنية وطنية واضحة".

إقرأ المزيد

ولفتت الوكالة إلى أن مجموعات "ستارلينك" تظهر في العديد من تلك الأسواق على أي حال مع العواقب الجيوسياسية المترتبة عليها والازدهار الذي تشهده السوق السوداء لمحطات "ستارلينك" من السودان إلى فنزويلا.

ونوهت باهتمام المسؤولين الحكوميين الأمريكيين بهذا الأمر، والعقبات التي تحول دون إغلاق السوق السوداء.

اليمن

وقالت الوكالة إن مسؤولا حكوميا رفيعا في اليمن اعترف بأن "ستارلينك" يستخدم على نطاق واسع وهناك الكثير من الناس على استعداد، رغم ظروف الحرب، لتأمين محطات الاتصالات التجارية والشخصية والتهرب من خدمة الإنترنت المتوفرة محليا والتي غالبا ما تكون بطيئة وخاضعة للرقابة.

السودان وكازاخستان

إقرأ المزيد

وفي السودان على سبيل المثال ومع انقطاع الإنترنت بانتظام لعدة أشهر، أصبح جنود قوات الدعم السريع من بين أولئك الذين يستخدمون النظام في خدماتهم اللوجستية، وفقا لدبلوماسيين غربيين.

وفي منطقة آسيا الوسطى، حيث تندر صفقات "ستارلينك" فإن الحملة الحكومية على تلك المحطات غير المشروعة في كازاخستان هذا العام لم تؤثر بالكاد على استخدامها. وكل ما فعلته هو ارتفاع الأسعار في السوق السوداء، بحسب تاجر يستورد المعدات ولم يرغب في التحدث علنا خوفا من المحاسبة.

وقال التاجر إنه قبل التدخل الحكومي، كان العملاء قادرين على شراء معدات الشركة وشحنها عبر خدمة البريد المحلية.

"سبيس إكس" تتعهد بالتحقيق

يشار إلى أن مالك شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، توقع جني 30 مليار دولار سنويا كإيرادات من "ستارلينك".

هذا ولم تستجب شركة SpaceX لطلب "بلومبيرغ" التعليق على قائمة أسئلة بهذا الخصوص ولكن الشركة ذكرت في منشور على منصة "إكس" في فبراير الماضي: "إذا علمت شركة SpaceX بأن محطة Starlink يتم استخدامها من قبل طرف خاضع للعقوبات أو غير مصرح به، فإننا نحقق في المطالبة ونتخذ إجراءات لإلغاء تنشيط المحطة إذا تم تأكيد ذلك".

المصدر: بلومبيرغ