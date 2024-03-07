"واشنطن بوست": تحقيق أمريكي في مزاعم اختراق الجيش الروسي محطات "ستارلينك"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن نوابا ديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي فتحوا تحقيقا في مزاعم استخدام الجيش الروسي لمحطات "ستارلينك" العائدة لشركة "سبيس إكس" التي يملكها إيلون ماسك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تم اتخاذ ما يكفي من الإجراءات لمنع روسيا من اختراق "ستارلينك" وتوظيف خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تقدمها محطات "ستارلينك" في الصراع الدائر في أوكرانيا.

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وأرسل عضوا الكونغرس جيمي راسكين وروبرت جارسيا خطابا إلى الشركة يطالبان فيه برد توضيحي على الشكاوى الواردة التي تتحدث عن استخدام المحطات بشكل غير قانوني.

وأشارا في الطلب إلى القلق الذي انتابهما بعد ادعاء الجانب الأوكراني أن القوات الروسية تستخدم محطات "ستارلينك"، وهذا برأيهما ينتهك سياسة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

وجاء في الرسالة: نحن قلقون من إمكانية عدم اتخاذكم إجراءات حماية وقيود كافية لمنع الوصول.

وأوردت الصحيفة تأكيدات وزارة الدفاع الأوكرانية بأن القوات الروسية كانت تستخدم فيما سبق محطات "ستارلينك" خلال عملياتها القتالية.

المصدر: نوفوستي