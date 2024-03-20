موسكو: خطط "سبيس إكس" لنشر أقمار تجسس ستهدد النشاط الفضائي

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن خطط شركة "سبيس إكس" لنشر شبكة من مئات أقمار التجسس لصالح الاستخبارات الأمريكية ستولد مخاطر، وتهدد النشاط الفضائي العالمي.

وقالت زاخاروفا: "ندرك أن دول الناتو بذلك تتدرب على آليات جديدة لإثارة الهزات الداخلية في الدول وتغيير الحكومات. وبالحديث بلغة القانون الدولي، فإن هذه الأقمار تسبب مخاطر جسيمة على سلامة العمليات الفضائية والأنشطة الفضائية طويلة الأجل والمستدامة".

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وأضافت: "هذه الخطط ستولد عواقب سلبية على العديد من العمليات الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمد بشكل مباشر على تقنيات الفضاء".

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة أن شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك تنشر شبكة من مئات أقمار التجسس بموجب عقد سري مع الاستخبارات الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" أن عقدا بقيمة 1.8 مليار دولار وقعته الشركة في عام 2021 مع المكتب الوطني الأمريكي للاستخبارات الفضائية العسكرية (التابع للبنتاغون)، يقضي بأن يكون قسم "ستارشيلد" المسؤول عن إنشاء الشبكة.

المصدر: نوفوستي