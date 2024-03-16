إعلام: "سبيس إكس" تنشئ شبكة من أقمار التجسس الصناعية للاستخبارات الأمريكية

كشفت مصادر مطلعة اليوم السبت، أن شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك تقوم ببناء شبكة من مئات أقمار التجسس الصناعية كجزء من عقد سري مع الاستخبارات الأمريكية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر، أن عقدا بقيمة 1.8 مليار دولار وقعته الشركة في عام 2021 مع المكتب الوطني الأمريكي للاستخبارات الفضائية العسكرية (التابع للبنتاغون)، يقضي بأن يكون قسم "ستارشيلد" هو المسؤول عن إنشاء الشبكة.

وأشارت "رويترز" إلى استثمارات كبيرة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية في أنظمة الأقمار الصناعية ذات المدار المنخفض المصممة لدعم القوات البرية.

ووفقا لمصادر الوكالة، إذا نجحت شبكة "سبيس إكس"، فسوف توسع بشكل كبير قدرة القوات المسلحة الأمريكية على اكتشاف الأهداف المحتملة بسرعة في أي مكان على الأرض تقريبا.

وفي 15 فبراير الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تنفيذ عملية إطلاق ناجحة لستة أقمار صناعية بينها اثنان مخصصان لرصد الأسلحة الفرط صوتية والأسلحة الباليستية على متن صاروخ تابع لشركة "سبيس إكس".

وبحسب تقرير مكون من 63 صفحة صادر عن البنتاغون، فإن الحكومة الأمريكية والقطاع الخاص طورا سرا العديد من الأقمار الصناعية وغيرها من وسائل جمع البيانات، والتي كان يمكن للرأي العام التعرف عليها على أنها أجسام غريبة.

المصدر: RT