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بوريل: من المستحيل إنشاء جيش أوروبي موحد

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بوريل: من المستحيل إنشاء جيش أوروبي موحد
AP
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قال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن فكرة حل القوات المسلحة لـ 27 دولة في الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء جيش أوروبي موحد غير قابلة للتحقيق.

وأوضح بوريل في حديث لشبكة "سي إن إن": "فكرة حل القوات المسلحة لـ 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي من أجل إنشاء جيش واحد لعموم أوروبا غير واقعية وغير قابلة للتحقيق".

وأضاف: "من الخيال التخلي عن 27 جيشا من أجل إنشاء جيش واحد"، داعيا إلى تفكير أكثر واقعية وتواصل أفضل بين دول الاتحاد الأوروبي.

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وفي يناير، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي لتشكيل جيش أوروبي موحد، توكل له مهام الحفاظ على السلام ومنع النزاعات في أوروبا.

كما أوصت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاتحاد الأوروبي، قبل إنشاء جيش موحد، بالتفكير أو تعلم كيفية حراسة حدوده كما يلزم.

المصدر: نوفوستي 

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