سيناتور روسي يكشف خطر تفجيرات "السيل الشمالي" على البيئة

أكد رئيس لجنة السياسة الزراعية والغذائية بمجلس الاتحاد الروسي ألكسندر دفوينيخ أن تفجيرات خطي "السيل الشمالي" أدت لإلحاق أضرار كبيرة بالبيئة حيث انبعثت غازات دفيئة بشكل واسع بالجو.

وقال دفوينيخ خلال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالتنمية المستدامة في الجمعية الـ148 للبرلمان الدولي: "نلاحظ أن الهجمات الإرهابية على خط أنابيب غاز السيل الشمالي أدت إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة وتسببت في أضرار جسيمة للبيئة".

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وأشار دفوينيخ إلى أنه في سياق أمن الطاقة، فإن "حماية البنية التحتية الحيوية للغاز لها أهمية أساسية".

وأضاف: "ندعو البرلمانات إلى المساهمة في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة وإدراج هذا البند في قرار (الجمعية)".

ومن المعروف أن تفجيرات وقعت في خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا – "السيل الشمالي 1" و"السيل الشمالي 2" في 26 سبتمبر 2022. من جهته، شرع مكتب المدعي العام الروسي بقضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال في وقت سابق، إن روسيا طالبت مرارا بالحصول على بيانات حول التفجيرات التي لحقت بخطوط "السيل الشمالي"، مؤكدا أنها "لم تصلها أبدا".

المصدر: "نوفوستي"+RT