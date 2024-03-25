بيان من الاتحاد الأوروبي حول آفاق التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب

دان متحدث مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو، مشيرا إلى أن ما حدث "بالنسبة لنا هذا عمل إرهابي واضح".

وقال ستانو خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل، ردا على سؤال حول استئناف التعاون في مكافحة الإرهاب على خلفية الهجوم الإرهابي في روسيا: "في حال قدمت روسيا عرضا (للتعاون في مكافحة الإرهاب) جديرا بالثقة ويستند إلى الالتزام بالقواعد الدولية، فمن المحتمل ألا يرفضه الاتحاد الأوروبي".

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وفي سياق متصل، أعلنت ألمانيا وجود اتصالات بين أجهزة المخابرات في البلاد ونظيرتها الروسية، وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت ردا على سؤال للصحفيين "إن أجهزة المخابرات الألمانية تواصل الحفاظ على اتصالاتها مع الجانب الروسي على مستوى عمل الأجهزة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الحرب على الإرهاب عملية مستمرة وتتطلب تعاونا واسع النطاق، وأن ما من مدينة في العالم محصنة من التهديدات الإرهابية.

ووقع الهجوم الإرهابي على قاعة مجمع "كروكوس سيتي" مساء الجمعة 22 مارس. حيث اقتحم عدة رجال يرتدون ملابس مموهة المبنى وفتحوا النار على الموجودين، وبعد ذلك سمعت عدة انفجارات واندلع حريق. وبحسب آخر البيانات التي نشرتها لجنة التحقيق، فقد سقط 137 شخصا ضحايا الهجوم الإرهابي.

المصدر: وكالات