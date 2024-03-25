بيسكوف: لا حصانة لمدينة في العالم من الإرهاب

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الحرب على الإرهاب عملية مستمرة وتتطلب تعاونا واسع النطاق، وأن ما من مدينة في العالم محصنة من التهديدات الإرهابية.

وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتبر هجوم "كروكوس" الإرهابي بمثابة فشل لأجهزة المخابرات: "لسوء الحظ، يظهر عالمنا أنه لا توجد مدينة أو دولة واحدة يمكن أن تكون محصنة بشكل كامل من تهديدات الإرهاب".

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ولفت في رده على طلب التعليق على النقاش في مواقع التواصل الاجتماعي حول كيفية وقوع مثل هذه المأساة في المدينة الأكثر حماية في روسيا، إلى أن "هناك الآن الكثير من الأشياء العاطفية والهستيرية والاستفزازية على الإنترنت".

وأضاف: "من الواضح أن هذه المأساة الرهيبة تثير الكثير من المشاعر".

وعن التحقيقات الجارية في الهجوم الإرهابي، قال بيسكوف إنه لا توجد حتى اللحظة صيغة نهائية من التحقيق في أسباب وقوع هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو، وحث على انتظار المعلومات الواردة من وكالات إنفاذ القانون الرسمية.

وأكد أنه لم يتم بعد التوصل إلى تلك الصيغة النهائية لأسباب الهجوم الإرهابي بما في ذلك تورط تنظيم "داعش" الإرهابي فيه (المحظور في روسيا الاتحادية).

المصدر: تاس