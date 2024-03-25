موسكو تحتج على خطط واشنطن توسيع حدود الجرف القاري

أعرب الجانب الروسي عن احتجاجه للولايات المتحدة بسبب محاولاتها غير القانونية لتغيير الحدود الخارجية للجرف القاري من جانب واحد في سبع مناطق من المحيط العالمي.

أفادت بذلك وزارة الخارجية الروسية، وأشارت إلى أنه في الفترة من 18 إلى 29 مارس، تعقد دورة لمجلس الهيئة الدولية لقاع البحار في كينغستون (جامايكا)، والتي تهدف وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري لعام 1982، لضبط وتنظيم أنشطة الدول في منطقة قاع البحر العميق في المساحات التي لا تخضع للولاية الوطنية للدول الساحلية.

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "أعلن الوفد الروسي خلال الجلسة عدم اعترافه بالحدود الخارجية للجرف القاري التي أعلنتها الولايات المتحدة من جانب واحد في ديسمبر 2023 على بعد 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي في سبع مناطق بالمحيط العالمي. وفي وقت سابق، تم إرسال اعتراضات مماثلة إلى الجانب الأمريكي عبر خط الاتصالات الثنائية".

وأوضحت الوزارة أن الولايات المتحدة، تحاول من خلال تصرفاتها تقليص من جانب واحد مساحة قاع البحر الخاضعة لولاية المجتمع الدولي بأسره، والحصول على مساحات إضافية من الجرف لاستخدامها الخاص.

وقالت الوزارة إن "الخطوات الأحادية التي اتخذتها الولايات المتحدة لا تتوافق مع القواعد والإجراءات التي حددها القانون الدولي. وانتقد الوفد الروسي النهج الانتقائي للولايات المتحدة في استخدام القانون الدولي مع التركيز على حقوقها والتجاهل التام للالتزامات، الذي تجلى في محاولات واشنطن الأخيرة لاستخدام قواعد اتفاقية 1982 لخدمة المصالح الخاصة فقط".

في وقت سابق، اعتبر ليام دينينغ المعلق في وكالة "بلومبرغ" أن سعي واشنطن أحادي الجانب لتوسيع الجرف القاري الأمريكي في القطب الشمالي، نذير مقلق للعالم.

المصدر: تاس