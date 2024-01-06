"بلومبرغ": خطط واشنطن للاستيلاء على مناطق في القطب الشمالي نذير مقلق للعالم

اعتبر ليام دينينغ في وكالة "بلومبرغ" أن سعي واشنطن أحادي الجانب لتوسيع الجرف القاري الأمريكي في القطب الشمالي، نذير مقلق للعالم.

وكتب دينينغ: "استيلاء الولايات المتحدة من جانب واحد على نحو 380 ألف ميل مربع (984 ألف كيلومتر مربع) من قاع البحر نذير خطر للعالم كله".

وأشار إلى أن واشنطن قررت تقديم هدية عيد الميلاد لنفسها بضمّ أرض مساحتها مساحة تعادل ولايتي تكساس ونيو مكسيكو.

وأكد وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي ألكسي تشيكونكوف أن الولايات المتحدة من خلال بيانها عن توسيع جرفها القاري في القطب الشمالي إلى أبعد من 200 ميل بحري تتجاهل الاتفاقيات الدولية، لأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن اتخاذها من جانب واحد ويجب أن تحظى بإجماع دولي.

المصدر: تاس