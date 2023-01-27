بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي حدود الجرف القاري الروسي في القطب الشمالي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي عددا من الملفات الداخلية، إضافة إلى قضايا الحدود الخارجية للجرف القاري للبلاد في المحيط المتجمد الشمالي.

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وقال بوتين في افتتاح الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة عبر تقنية الفيديو كونفرنس: "اليوم أمامنا عدد من القضايا المهمة المتعلقة بجدول الأعمال الداخلي وكذلك مسألة الحدود الخارجية للجرف القاري لروسيا في المحيط المتجمد الشمالي".

ولم يذكر موقع الكرملين مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع، مشيرا إلى أنه حضره كل من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفينكو ورئيس الإدارة الرئاسية أنطون فاينو، وسكرتير مجلس الأمن نيكولاي باتروشيف، ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، ووزير الدفاع سيرغي شويغو، ومدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف، ومدير الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين، إضافة إلى وزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف.

المصدر: RT