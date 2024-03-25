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عرفت متأخرة.. كامالا هاريس تتمايل على أنغام أغنية تنتقدها أثناء زيارتها لبورتوريكو (فيديو)

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عرفت متأخرة.. كامالا هاريس تتمايل على أنغام أغنية تنتقدها أثناء زيارتها لبورتوريكو (فيديو)
AFP
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس
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تعرضت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لموقف محرج خلال زيارة إلى بورتوريكو، حيث شوهدت وهي تصفق وتتمايل على أغنية احتجاجية ضدها قبل أن يقوم أحد مساعديها بترجمة كلمات الأغنية.

وبعد إلقاء تصريحات في عاصمة الإقليم سان خوان، توقفت هاريس (59 عاما) عند حي سانتورسي للقيام بجولة في مركز مجتمع جويوكو والاستماع إلى قادة المجتمع.

وصادفت مجموعة من المتظاهرين يحملون لافتات كتب عليها "كامالا هاريس مجرمة حرب"، إلى جانب فرقة تعزف الموسيقى.

عرفت متأخرة.. كامالا هاريس تتمايل على أنغام أغنية تنتقدها أثناء زيارتها لبورتوريكو (فيديو)
AFP

وبدأت هاريس تصفق دون وعي وتومئ برأسها وتبتسم فرحة عندما بدأ رجل بالغناء باللغة الإسبانية خارج المركز المجتمعي، ولكن بعد ذلك ظهر أحد المساعدين لإبلاغها بما تعنيه الكلمات، وفجأة توقفت.

وحسب ترجمات متعددة، فكانت الأغنية تقول: "نريد أن نعرف يا كامالا، لماذا أتيت إلى هنا؟ نريد أن نعرف.. نائب الرئيس هنا يصنع التاريخ. نريد أن نعرف رأيها في المستعمرة. عاشت فلسطين الحرة وهايتي أيضا".

وقبل أيام، تجمع عدد من المحتجين في سان خوان للتعبير عن اعتراضهم على زيارة هاريس إلى الجزيرة.

ووقفوا في شوارع العاصمة القديمة مرددين هتافات "فلسطين حرة" و"نرفض هاريس" ورفعوا العلمين الفلسطيني والعلم غير الرسمي لبورتوريكو.

وقام المتظاهرون بإحراق العلم الأمريكي، هذا وارتدى البعض الكوفية الفلسطينية التقليدية، وحملوا لافتات تعبر عن استنكارهم للحرب التي تخوضها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة.

المصدر: RT

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