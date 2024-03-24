تضامنا مع روسيا.. فنان ياباني شهير ينشر لوحة ستثير غضب أمريكا عن هجوم "كروكوس" الإرهابي (صورة)

نشر الفنان الياباني شو شيبويا لوحة فنية تلقي الضوء على هجوم "كروكوس" الإرهابي في ضواحي موسكو، على شكل الصفحة الأولى من صحيفة "نيويورك تايمز".

ونشر شيبويا العمل الفني في 22 مارس على صفحته في "إنستغرام".

وتظهر في اللوحة التي تحمل شكل الصفحة الأولى من صحيفة "نيويورك تايمز" ثقوب ناتجة عن إطلاق الرصاص، وملونة باللونين الأسود والأحمر.

وفي وصف الصورة، أضاف رابط صفحة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري على "إنستغرام". وعلق عليها بكلمة واحدة "موسكو".

ويشتهر الفنان الياباني شو شيبويا بسلسلة أعماله "شروق الشمس من نافذة صغيرة"، المخصصة لأحداث معينة، وعُرضت لوحاته في متحف التصميم الإيطالي "ترينالي ميلانو" وفي متحف الأزياء البلجيكي "مومو" ومتاحف أخرى.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

المصدر: نوفوستي