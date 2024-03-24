عرض ضوئي لإطلاق سرب من الطيور على مركز "كروكوس" التجاري حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي (فيديو)

نظمت حركة "نحن معا" التطوعية عرض إسقاط ضوئيا لإطلاق طيور "الكركي" على مبنى مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو كأسلوب للتعبير عن الحداد على ضحايا الهجوم الإرهابي.

وبدأت الفعالية الساعة 19:55 في 24 مارس، في يوم الحداد الوطني، حيث سيتم إسقاط ضوئي للطيور على المبنى.

وبهذه الطريقة تعبر موسكو عن الحداد على الذين قتلوا خلال الهجوم الإرهابي. حيث أعلنت لجنة التحقيق الروسية مساء اليوم الأحد ارتفاع حصيلة القتلى إلى 137 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى 180 مصابا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 24 مارس يوم حداد وطني في كلمة للمواطنين الروس ألقاها أمس، وصف فيها ما حدث في "كروكوس" بأنه عمل إرهابي دموي وهمجي، متعهدا بأن ينال كل من يقف وراء هذه الجريمة "العقاب العادل والحتمي".

المصدر: RT