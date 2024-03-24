الشيخة حسينة تعزي بوتين والشعب الروسي بضحايا هجوم "كروكوس"

بعثت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأدانت فيها الهجوم على"كروكوس سيتي" ، حسبما ذكرت وكالة أنباء بنغلاديش الرسمية "سانجباد سانجستا".

وعبرت الشيخة حسينة عن تضامن دكا مع موسكو واستعدادها لتعزيز التعاون الثنائي في الحرب ضد الإرهاب.

وجاء في برقية التعزية: "أشعر بالصدمة والانزعاج الشديدين لمقتل الأبرياء. أصلي من أجل خلاص أرواح الضحايا، وأعرب عن خالص التعازي والمواساة لأسرهم".

وأشارت الشيخة حسينة إلى أن الهجوم الإرهابي استهدف قيم العالم المتحضر برمته..

وقالت: "أعرب بالنيابة عن شعب بنغلاديش عن تضامني مع شعب روسيا الصديق، وأود أن أؤكد لكم أننا نقف إلى جانب روسيا في هذه الأوقات الصعبة. لقد اتبعت حكومتي دائما سياسة عدم التسامح مطلقا مع أي مظهر من مظاهر الإرهاب".

وأضافت: "أتطلع إلى مواصلة تعزيز تعاوننا الثنائي في مكافحة الإرهاب الشنيع".

المصدر: تاس