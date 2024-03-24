بوتين: كان هناك كثير من أدوات التأثير على يلتسين

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الرئيس الأول للبلاد بوريس يلتسين قبل 25 عاما كان عرضة لأدوات تأثير عديدة، وأن روسيا وقتها كانت ضعيفة وفاقدة لجزء كبير من سيادتها.

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جاء ذلك في مقتطف من الفيلم الوثائقي "بلغراد" للمخرج أندريه كوندراشوف والذي تبثه قناة "روسيا 1" كاملا اليوم الأحد، في الذكرى السنوية الـ25 لبدء العملية العسكرية لحلف "الناتو" ضد يوغوسلافيا السابقة.

وفي معرض رده على سؤال عن انسحاب القوات الروسية من كوسوفو، بعد أن قام لواء حفظ السلام الروسي في يونيو 1999 بزحف خاطف هدفه فرض السيطرة على منطقة استراتيجية هامة عند مطار سلاتينا قرب بريشتينا، وعن أدوات التأثير على يلتسين، قال بوتين: "كان هناك الكثير من أدوات التأثير. كانت روسيا في حالة ضعف إلى حد ما وكانت تعتمد على أنواع مختلفة من الأدوات والآليات المالية، والسياسية الداخلية".

وأضاف: "بهذا المعنى، يمكن القول للأسف إن روسيا في ذلك الوقت قد فقدت جزءا كبيرا من سيادتها".

مع ذلك، اعتبر بوتين أنه لا جدوى من التكهن بالكيفية التي كان من الممكن أن يتطور بها الوضع في يوغوسلافيا لو كان هو في رأس السلطة في روسيا عام 1999.

يذكر أن غارات "الناتو" الجوية على يوغوسلافيا، استمرت من 24 مارس إلى 10 يونيو 1999. وأسفرت عن مقتل أكثر من 2500 شخص بينهم 87 طفلا، وأضرار بقيمة 100 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"