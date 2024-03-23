الدفاع الجوي يدمر 12 مسيرة جوية أوكرانية فوق أربع مقاطعات روسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم السبت، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي اعترضت ودمرت 12 طائرة بدون طيار أوكرانية.

ووفقا للبيان، تم إسقاط 5 مسيرات جوية فوق مقاطعة بريانسك ومثلها فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة ساراتوف.

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وجاء في البيان: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار من نوع الطائرات. وتمكنت قوات الدفاع الجوي المناوبة، من إسقاط 5 مسيرات جوية فوق مقاطعة بريانسك ونفس العدد فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة ساراتوف".

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

المصدر: نوفوستي