رئيس الوزراء البريطاني يتمنى الشفاء العاجل للأميرة كيت

تمنى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الشفاء الكامل والعاجل لأميرة ويلز كيت بعدما أعلنت الجمعة أنها مصابة بالسرطان وفي المراحل الأولى من العلاج الكيميائي.

وأكد سوناك أن الأميرة تحظى "بحب ودعم البلاد بكاملها".

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وأفاد رئيس الوزراء البريطاني بأنها أبدت "شجاعة هائلة" في البيان المصور الذي أصدرته.

أعلنت أميرة ويلز كيت ميدلتون إصابتها بمرض السرطان وأنها في المراحل الأولى من العلاج، معربة عن أملها في التعافي بأقرب وقت.

وعبر مقطع فيديو، قالت أميرة ويلز إن اكتشاف إصابتها بالسرطان كان "صدمة كبيرة" خاصة أنه جاء بعد شهرين صعبين للغاية عقب خضوعها لجراحة في البطن.

وبعثت أميرة ويلز برسالة إيجابية للجماهير قائلة: "أنا بخير وأزداد قوة كل يوم".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إصابة الأميرة بالسرطان، لكن قصر كنسينغتون في لندن يقول إنه واثق من أن الأميرة ستتعافى تماما.

وأوضحت الأميرة في البيان المصور أنها عندما أجرت عملية جراحية في البطن في يناير الماضي لم يكن معروفا أنها مصابة بالسرطان.

المصدر: وكالات