نيبينزيا يوجه سؤالا خطيرا ومرعبا لنظرائه الغربيين في مجلس الأمن

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الغرب بخطاباته يخاطر بنقل النزاع في أوكرانيا إلى مرحلة جديدة وحادة ولا يمكن التنبؤ بها.

وقال نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "إنني أخاطب ممثلي الدول الغربية الجالسين في القاعة. لقد أوصلتم أوكرانيا إلى حافة الهاوية، واستنزفتم كل مواردها تقريبا، وحرمتم السكان من الحق في مستقبل لائق. والآن بدأتم تشعرون بالقلق لأن أفعالكم الرامية إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا أو على الأقل إضعافها لم تحقق النتيجة المرجوة".

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وأضاف: "هل تدركون أنكم بخطابكم غير المسؤول ترفعون المخاطر وتخاطرون بنقل الصراع إلى مرحلة جديدة حادة ولا يمكن التنبؤ بها؟ هل أنتم مستعدون لقتال روسيا في بلدانكم، وهل يفهم عامة الناس في أوروبا عواقب أفعالكم؟".

كما سأل نيبينزيا الدبلوماسيين الغربيين عما إذا كان الوقت قد حان للتفكير في عواقب "تصرفاتهم وتصريحاتهم غير المسؤولة على الأمن الإقليمي الأوروبي".

وصرح رئيس الأركان العامة الفرنسية، الجنرال تييري بوركهارت، في وقت سابق بأن المساعدة لأوكرانيا "يمكن أن تتجاوز إمدادات الأسلحة".

كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، وأشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي