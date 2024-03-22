رؤساء وزراء غربيون يناقشون الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية

أكد رؤساء وزراء إيرلندا ومالطا وسلوفينيا وإسبانيا، مناقشتهم الاستعداد للاعتراف بدولة فلسطينية، مشددين على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالوا في بيان، اليوم الجمعة، "سنفعل ذلك عندما تكون الظروف مناسبة"، مشددين على "الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وزيادة سريعة ومستدامة للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وشدد رؤساء الوزراء على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، يتم من خلال تنفيذ حل الدولتين، مرحبين بالنتائج التي اعتمدها المجلس الأوروبي، في قمة بروكسل، حيث دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية عسكرية في رفح جنوب القطاع.

وقال البيان المشترك إن "المجلس الأوروبي يدعو الى هدنة انسانية فورية ينبغي أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدة الإنسانية".

وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني "يبحثون حاليا عن الأمان والحصول على مساعدات إنسانية هناك".

ودعا القادة إلى "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى" غزة، معربين عن "قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، فضلا عن خطر المجاعة الوشيك الناجم عن عدم دخول ما يكفي من المساعدات إلى غزة".

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هذا ودعا أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في وقت سابق، البيت الأبيض لاتخاذ خطوة "جريئة" نحو إقامة دولة فلسطينية، في موقف متشدد جديد تجاه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. فيما اعتبر الأخير أنه يتعرض لهجوم أمريكي يستهدفه لأنه يمنع إقامة دولة فلسطينية.

المصدر: RT + وكالة الأنباء الفلسطينية