"أكسيوس": وزير الدفاع الإسرائيلي يحمل "قائمة طويلة" من الأسلحة خلال زيارة واشنطن

قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت سيزور واشنطن ومعه قائمة طويلة من الأسلحة الأمريكية التي تريد تل أبيب الحصول عليها على وجه السرعة.

إقرأ المزيد

ومنذ 7 أكتوبر 2023 أصبحت القوات الإسرائيلية تعتمد بشكل متزايد على الأسلحة الأمريكية الصنع للحرب في غزة، وسوف تعتمد عليها إذا تصاعد الصراع مع حزب الله في لبنان، وفق موقع "أكسيوس".

وبحسب الموقع الأمريكي تخضع إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل للتدقيق بشكل متزايد، حيث يدعو الكثيرون داخل الحزب الديمقراطي والبعض داخل إدارة الرئيس بايدن إلى وضع شروط على الاستخدام الإسرائيلي للأسلحة أمريكية الصنع.

ومن المتوقع أن يصل غالانت إلى واشنطن يوم الأحد في أول زيارة له للولايات المتحدة منذ توليه منصبه قبل أكثر من عام.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه من المتوقع أن يلتقي بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ومسؤولين أمريكيين كبار آخرين.

إقرأ المزيد

وخلف الكواليس، تحدث غالانت وأوستن عبر الهاتف يوم الأربعاء وناقشا رحلة الوزير الإسرائيلي المقبلة، حسبما قال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون.

وأضاف المسؤولون أن غالانت أخبر أوستن أنه سيأتي بقائمة طلبات محددة لأنظمة الأسلحة.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير بأن الطلبات لن تشمل فقط طلبات قصيرة الأجل للحرب في غزة، بل أيضا طلبات طويلة الأجل بما في ذلك خيار شراء المزيد من الطائرات المقاتلة من طراز F-35 وF-15، مشيرا إلى أن تل أبيب تريد تسريع عملية توريد الطائرات وأنظمة الأسلحة الأخرى قدر الإمكان.

وبحسب الموقع، يقول المسؤولون الإسرائيليون إنهم قلقون بشأن وتيرة شحنات الأسلحة الأمريكية وإن البنتاغون قد يبطئ تسليمها، بينما يواجه بايدن تدقيقا متزايدا بشأن إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.

إقرأ المزيد

وردا على ذلك، أفاد مسؤول أمريكي بأنه "لا يوجد أي بطء"، وأضاف أن أوستن سيخبر غالانت أن وتيرة إمدادات الأسلحة مرتبطة بالإمدادات الأمريكية المتاحة، وحاجة الكونغرس إلى الموافقة على التمويل الإضافي".

ووفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، قال أوستن لغالانت إنه "بحاجة إلى أن يكون على دراية بالأجواء السائدة في واشنطن فيما يتعلق بالحرب في غزة، وتحديدا عندما يتعلق الأمر بالأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع".

وأوضح المسؤولون أن "وزير الدفاع الأمريكي أبلغ نظيره الإسرائيلي أنه بحاجة إلى أن يحمل معه إلى واشنطن سياسات جديدة وأفكارا جديدة حول كيفية تحسين الوضع الإنساني في غزة، والتي تظهر أن إسرائيل تقوم بإزالة أي حواجز على الطرق أمام إدخال المساعدات إلى غزة".

وفي السياق ذكر مسؤول إسرائيلي أن "غالانت أطلع أوستن على المعبر الجديد الذي تستخدمه إسرائيل لإيصال المساعدات إلى شمال غزة".

المصدر: "أكسيوس"