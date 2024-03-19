وسائل إعلام: غالانت سيزور واشنطن الأسبوع القادم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الدفاع يواف غالانت يستعد للقيام بزيارة للولايات المتحدة الأسبوع المقبل، ستكون هي الأولى منذ بدء التصعيد في قطاع غزة.

وحسب تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يوم الثلاثاء، فإن غالانت سيتوجه إلى الولايات المتحدة مع فريق يتألف من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون درمر ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اللذين سيبحثان في الولايات المتحدة الخطط الإسرائيلية للهجوم البري في رفح.

وأضاف التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وافق على زيارة غالانت، والعمل لا يزال جاريا لتحديد التفاصيل الخاصة بالزيارة.

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ويأتي ذلك عن خلفية التقارير عن تحضير إسرائيل للعملية البرية للجيش في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وصرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، يوم الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تنطلق من أن إسرائيل لن تبدأ بالعملية في رفح، بينما تستمر المشاورات مع الجانب الأمريكي.

وكان الرئيس بايدن قد ناقش موضوع رفح في اتصاله الهاتفي الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في وقت سابق.

المصدر: وكالات