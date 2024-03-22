عشرات الروهينغا بين قتيل ومفقود بعد انقلاب زورق قبالة سواحل إندونيسيا

أعربت الأمم المتحدة، عن مخاوف من وفاة أو فقدان عشرات اللاجئين من الروهينغا بعد غرق قارب قال ناجون إنه كان يحمل حوالي 150 شخصا هذا الأسبوع قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بابار بالوش، لوكالة "فرانس برس" إن "الخوف بشأن أولئك الذين لم يتم إنقاذهم من بين الأشخاص الـ151، هو أن يكونوا قد فقدوا حياتهم أو فقدوا".

وأضاف "نأمل بانقاذهم غدا السبت إن كانوا لا يزالون على قيد الحياة".

وأوقفت فرق الإنقاذ الإندونيسية عمليات الإغاثة في وقت سابق من الجمعة رغم شهادات من ناجين أفادوا بسقوط عشرات الأشخاص في مياه البحر.

وعبرت مفوضية الأمم المتحدة في بيان مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة عن "الصدمة والقلق الكبيرين من الوضع" بعدما انقلب الزورق على بعد 16 ميلا بحريا (30 كيلومترا) قبالة ساحل إقليم اتشيه الغربية.

وأضاف البيان "في حال تأكدت الأعداد فستكون أكبر خسائر بشرية تسجل خلال السنة الراهنة".

وأنقذت السلطات الخميس 69 من الروهينغا ظلوا تائهين في البحر لأسابيع قبل انقلاب مركبهم مع العثور على الكثير منهم وهم يتشبثون بهيكل القارب المنقلب.

ووصل 1752 لاجئا بين منتصف نوفمبر، وآواخر يناير، غالبيتهم من النساء والأطفال إلى إقليمي اتشيه وشمال سومطرة الإندونيسيين بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه "أكبر تدفق للاجئين من أقلية الروهينغا في ميانمار التي يدين غالبية أفرادها بالإسلام، في 2015".

المصدر: أ ف ب