قال العميل السابق لـ CIA فيل جيرالدي، إن النائبة السابقة لوزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند دمرت العلاقات الروسية الأمريكية ووضعت العالم على عتبة حرب نووية.

وأضاف جيرالدي في مقابلة مع قناة Judging Freedom على يوتيوب: "يمكننا تجنب خطر الحرب النووية الذي يلوح في الأفق اليوم، والذي كان إلى حد كبير هدية من نولاند".

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وشدد الخبير الأمريكي، على أنه لا يجوز بتاتا وصف نولاند بأنها دبلوماسية.

وقال: "لقد سعى الروس إلى إقامة علاقات عمل جيدة مع الولايات المتحدة والأوروبيين. ولكن أشخاصا مثل فيكتوريا نولاند، في وزارة الخارجية الأمريكية وفي وسائل الإعلام، منعوا حدوث ذلك بشكل أساسي".

ومن المعروف أن فيكتوريا نولاند، التي تعتبر المهندسة الرئيسية للمسار المناهض لروسيا في السياسة الخارجية الأمريكية، أنجزت مسيرة مهنية استمرت 35 عاما وغادرت منصب نائب وزير الخارجية.

واشتهرت نولاند بتدخلها النشط في الشؤون الأوكرانية خلال الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014. واعترفت لاحقا بأن الولايات المتحدة أنفقت حوالي خمسة مليارات دولار لتغيير التوجه الجيوسياسي لجزء كبير من المجتمع الأوكراني.

المصدر: نوفوستي