قال وزير دفاع مولدوفا، أناتولي نوساتي، على قناة "TV8" إن هناك مرتزقة مولدوفيين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، لكنه لا يستطيع تحديد عددهم.

وأكد نوساتي أن "هناك مواطنين مولدوفيين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف: "إنهم يتصرفون بمبادرة منهم، وانضموا إلى الهياكل العسكرية في أوكرانيا".

وشدد الوزير أيضا على أنه "ليس لديه بيانات عن عدد المولدوفيين في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية".

إقرأ المزيد

وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة خارجية مولدوفا تحذيرا في سبتمبر 2022 بأن "المشاركة في الأعمال العدائية على أراضي دول أخرى يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات".

ونوهت الوزارة بأنه "يجب على السلطات المولدوفية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع ومكافحة أنشطة المرتزقة، وكذلك تحديد هويتهم واحتجازهم".

إقرأ المزيد

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، قتل ما يقرب من 6 آلاف من المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب نظام كييف. كما وضعت لجنة التحقيق التابعة لروسيا على قائمة المطلوبين أكثر من 700 مرتزق أجنبي قاتلوا ويقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي