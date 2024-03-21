سرية مسلم مسلموف تشن هجوما كبيرا.. كتيبة مشاة روسية تدمر 10 مدرعات وتقضي على 80 جنديا أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كتيبة مشاة روسية بقيادة المقدم فاديم باسارابيتس دمرت ما يصل إلى 10 مركبات مدرعة وحوالي 80 فردا عسكريا من القوات الأوكرانية أثناء تحرير إحدى البلدات.

وقالت الوزارة في بيان: "خلال المهمة القتالية لتحرير إحدى البلدات، نظم المقدم فاديم باسارابيتز هجمات متزامنة على العدو من المقدمة والأطراف. ونتيجة لمعارك ضارية مع قوات العدو وبفضل تفاني ومهارة المقدم باسارابيتس، حققت وحدته التفوق في ساحة المعركة ودمرت ما يصل إلى عشر مركبات مدرعة للعدو المدرعة وحوالي 80 مسلحا أوكرانيا".

وأوضحت الوزارة أن بقية الوحدات الأوكرانية تراجعت وانسحبت من البلدة، وبفضل أداء قوات باسارابيتس تمكنت قوات المشاة الروسية من هزيمة قوات العدو المتقدمة بشكل كبير وتحرير البلدة من القوات المسلحة الأوكرانية.

وتحدثت الوزارة أيضا عن سرية المشاة بقيادة الملازم مسلم مسلموف، التي اقتحمت مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث قاد مسلموف طليعة السرية واكتشف نقطة مراقبة للعدو تم من خلالها إطلاق نيران المدفعية ضد الوحدات الروسية المتقدمة.

وهاجم مسلموف وجنوده العدو ودمروا وحدات المراقبة، وبعد ذلك، استولت سرية المشاة بقيادة الملازم مسلموف على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، مما سمح بإدخال القوات الرئيسية للمجموعة التكتيكية للكتيبة في المعركة واختراق دفاعات العدو. وفي غضون شهر، قامت السرية بقيادة مسلموف بطرد الجيش الأوكراني من ثماني نقاط محصنة.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات كييف خسرت منذ بداية العام أكثر من 71 ألف فرد و11 ألف آلية عسكرية وسلاح، بواقع أكثر من 3 أضعاف خسائرها لنفس الفترة من العام الماضي.

ولفت إلى محاولات نظام كييف بعلم الغرب شن هجمات على مراكز التصويت، حيث عززت القوات الروسية أمنها لمنع الهجمات الإرهابية خلال الانتخابات، وتم إسقاط 419 مسيرة و67 صاروخا.

وشدد شويغو على أن القوات الروسية في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا ستواصل مهامها وتقدمها على كافة المحاور.

المصدر: RT