شولتس يعتبر أن عائدات الأصول الروسية المجمدة "لا صاحب لها"!!

اعتبر المستشار الألماني أولاف شولتس أن عائدات الأصول الروسية المجمدة في أوروبا "ليست عائدة في ملكيتها لأحد" مبررا بذلك إمكانية استخدامها لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

وقال شولتس قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل: "نحن نتحدث عن العائدات التي يمكن استخدامها لأنها ليست مملوكة لأي شخص وبالتالي يمكن أن يستخدمها الاتحاد الأوروبي"

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وأضاف في كلمة بثها موقع المفوضية الأوروبية: "ينبغي استخدام هذه الأموال في المقام الأول لشراء الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا".

في وقت سابق من اليوم الخميس، أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا ستلجأ إلى كافة الآليات القضائية وأساليب أخرى للرد على مساعي الاتحاد الأوروبي ومنعه من استخدام الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وجاءت تصريحات بيسكوف ردا على ما تحدث به جوزيب بوريل، رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، وكشف عن تقديمه إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحه باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه في السابق، خطط الاتحاد الأوروبي لإنفاق عائدات الأصول الروسية المجمدة على "إعادة إعمار أوكرانيا"، إلا أنه في الآونة الأخيرة يزداد الحديث في بروكسل عن إمكانية إنفاق تلك الأموال على الدعم العسكري "بسبب الوضع الصعب في ساحة المعركة ونقص الأسلحة والذخيرة في كييف".

المصدر: نوفوستي