إلقاء جسم حارق باتجاه السفارة الإسرائيلية في هولندا

أعلنت الشرطة الهولندية أنه تم إلقاء جسم حارق باتجاه السفارة الإسرائيلية، مؤكدة أنه تم اعتقال مشتبه به على علاقة بالحادث.

وكتبت الشرطة في منشور على منصة "إكس": "في حوالي الساعة 10:50 صباحا، قام أحد الأشخاص بإلقاء جسم محترق على السفارة الإسرائيلية في شارع يوهان دي فيت في لاهاي. لقد اعتقلنا المشتبه به. لم يصب أحد. نحن نجري تحقيقا وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالسفارة".

News: Israeli embassy in the Hague, Netherlands has been attacked with a burning object



One man has been arrested who allegedly threw the burning object at the embassy. No one got hurt.



Embassy staff has been evacuated and the adjoining street has been closed off, the dutch… pic.twitter.com/HQ1m6QlcZA — Brian BJ (@iamBrianBJ) March 21, 2024

وقالت وزارة الخارجية إنها على علم بالحادث وتشرف عليه.

وفي بيان باللغة الهولندية، كتب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "من غير المقبول أن يحدث مثل هذا الهجوم في هولندا. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى. ونحن على ثقة من أن السلطات ستتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات. وهذا الهجوم دليل على العواقب المقلقة لتزايد الكراهية والتحريض. لا يمكن التسامح مع هذه الكراهية".

Vanochtend is richting de ambassade van Israël in Den Haag een brandend object gegooid. De politie heeft een verdachte aangehouden.



Het is onacceptabel dat een dergelijke aanval kan plaatsvinden in Nederland. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen. We vertrouwen erop dat de… — Israel in Nederland (@IsraelinNL) March 21, 2024

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" أن جميع موظفي السفارة، التي انتقلت في السنوات الأخيرة من وسط المدينة إلى منطقة أكثر هدوءا في حي شيفينينغن المطل على الشاطئ، بخير وخرجوا من المبنى.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"