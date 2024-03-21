 
مباشر
عاجل
العد التنازلي لانطلاق أول رائدة فضاء بيلاروسية إلى المحطة الفضائية الدولية (فيديو)

إلقاء جسم حارق باتجاه السفارة الإسرائيلية في هولندا

أخبار العالم

إلقاء جسم حارق باتجاه السفارة الإسرائيلية في هولندا
Gettyimages.ru
عناصر من الشرطة الهولندية، صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x7b0

أعلنت الشرطة الهولندية أنه تم إلقاء جسم حارق باتجاه السفارة الإسرائيلية، مؤكدة أنه تم اعتقال مشتبه به على علاقة بالحادث.

وكتبت الشرطة في منشور على منصة "إكس": "في حوالي الساعة 10:50 صباحا، قام أحد الأشخاص بإلقاء جسم محترق على السفارة الإسرائيلية في شارع يوهان دي فيت في لاهاي. لقد اعتقلنا المشتبه به. لم يصب أحد. نحن نجري تحقيقا وتم إخلاء المنطقة المحيطة بالسفارة".

وقالت وزارة الخارجية إنها على علم بالحادث وتشرف عليه.

وفي بيان باللغة الهولندية، كتب المتحدث باسم السفارة الإسرائيلية على حسابها الرسمي على منصة "إكس": "من غير المقبول أن يحدث مثل هذا الهجوم في هولندا. لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى. ونحن على ثقة من أن السلطات ستتخذ جميع التدابير الممكنة لمنع تكرار مثل هذه الهجمات. وهذا الهجوم دليل على العواقب المقلقة لتزايد الكراهية والتحريض. لا يمكن التسامح مع هذه الكراهية".

وذكرت صحيفة "دي تليغراف" أن جميع موظفي السفارة، التي انتقلت في السنوات الأخيرة من وسط المدينة إلى منطقة أكثر هدوءا في حي شيفينينغن المطل على الشاطئ، بخير وخرجوا من المبنى.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا