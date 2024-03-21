مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين على الأقل في تفجير انتحاري بأفغانستان

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون على الأقل بجروح جراء تفجير انتحاري خارج مصرف في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان اليوم الخميس، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

وقال مدير الإعلام والثقافة في ولاية قندهار، إنعام الله سمنغاني، لوكالة "فرانس برس": "اليوم قرابة الساعة الثامنة (03,30 توقيت غرينتش) في مدينة قندهار وقع تفجير انتحاري قتل فيه ثلاثة من مواطنينا وجرح 12، بحسب المعلومات الأولية".

واستهدف التفجير مجموعة من الأشخاص كانوا متجمعين خارج فرع مصرف كابل الجديد في قندهار.

وأضاف سمنغاني: "عادة ما يتجمع مواطنونا هناك لتحصيل رواتبهم"، مؤكدا أن "الضحايا هم من المدنيين".

وفرضت سلطات حركة "طالبان" طوقا أمنيا حول المنطقة خارج المصرف ولم تسمح للصحفيين بالاقتراب.

ولم ترد المستشفيات على طلب "فرانس برس" الحصول على معلومات، مشيرة إلى أنها تلقت أوامر بعدم التحدث إلى الإعلام.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، وبينما أعلن عن عدة انفجارات وقعت في مختلف أنحاء البلاد منذ بداية رمضان، لم يؤكد مسؤولو "طالبان" غير عدد قليل منها.

المصدر: "أ ف ب"