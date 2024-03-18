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"طالبان": مقتل 8 أشخاص بغارات جوية باكستانية على شرق أفغانستان

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Globallookpress
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قتل ثمانية أشخاص بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات شنها الطيران الباكستاني على مناطق أفغانية حدودية، حسب متحدث باسم حركة "طالبان".

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وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد: "عند قرابة الساعة الثالثة فجرا (22,30 توقيت غرينتش ليل الأحد)، قصفت طائرات باكستانية منازل مدنية" في ولايتي خوست وبكتيكا الحدوديتين".

وأشار إلى أن "القتلى الثمانية هم من النساء والأطفال".

وقال مجاهد إن "حكومة "طالبان" أدانت بشدة هذه الهجمات، واعتبرت هذا التصرف الأرعن انتهاكا واعتداء على سيادة أفغانستان".

المصدر: أ ف ب

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