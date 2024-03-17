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21 قتيلا و38 جريحا بحادث سير جنوبي أفغانستان

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21 قتيلا و38 جريحا بحادث سير جنوبي أفغانستان
AFP
أفغانستان، أرشيف
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لقي ما لا يقل عن 21 شخصا وأصيب 38 آخرون بحادث سير في جنوب أفغانستان.

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وجاء في بيان صدر عن إدارة المرور في ولاية هلمند الأفغانية أن الحادث وقع صباح اليوم الأحد بمديرية غيراشك على الطريق السريع الرئيسي بين ولايتي قندهار جنوبا وهرات غربا.

وقال مسؤول المرور في هلمند قدرة الله إن دراجة نارية اصطدمت بحافلة ركاب ثم بناقلة وقود على الجانب الآخر من الطريق، مضيفا أن التحقيق جار في ملابسات الحادث.

من جهته أفاد المتحدث باسم قائد شرطة هلمند هزة الله حقاني بنقل 11 من أصل 38 مصابا إلى مستشفيات بإصابات خطيرة.

المصدر: أ ب

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