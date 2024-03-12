بريطانيا.. إصابة خمسة أشخاص بعد اصطدام سيارة بجدران قلعة وندسور

أصيب خمسة أشخاص إثر اصطدام سيارة بجدران قلعة وندسور في مقاطعة بيركشاير، جنوب بريطانيا.

وتظهر الصور التي تداولها من مكان الحادث اصطدام سيارة "فولفو" بجدران القلعة. وحضرت خدمة الإطفاء إلى مكان الحادث الذي وقع في شارع تيمز بمدينة وندسور، في حوالي الساعة 07:50 بتوقيت غرينتش.

وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الملكية في بيركشاير (RBFRS) إن خمسة أشخاص تلقوا "رعاية طارئة فورية".

وقال متحدث باسم شرطة وادي التايمز (TVP) إن الطريق "من المتوقع إغلاقه لبعض الوقت".

ويأتي الحادث بعد أن اصطدم سائق بسيارته ببوابات قصر باكنغهام.

وقالت الشرطة إنّ الحادث وقع حوالي الساعة 02:33 بتوقيت غرينتش، صباح السبت، عندما "صدمت سيارة أبواب قصر باكنغهام".

وأضافت أن "عناصر شرطة مسلحين ألقوا القبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في إحداثه أضرارا جنائية. وتم نقله إلى المستشفى".

المصدر: "إندبندنت" + RT