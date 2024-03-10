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سيارة تصطدم ببوابة قصر باكنغهام

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سيارة تصطدم ببوابة قصر باكنغهام
Sputnik
صورة من الأرشيف
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أفادت صحيفة ديلي إكسبريس، نقلا عن الشرطة البريطانية، بأن سيارة اصطدمت ببوابات قصر باكنغهام، المقر الرسمي لملوك بريطانيا والواقع في لندن.

وقال ممثل الشرطة: "اعتقل ضباط مسلحون، الرجل (سائق السيارة) في مكان الحادث بعد الاشتباه في تسببه في أضرار مخالفة للقانون".

وتم إرسال المعتقل إلى المستشفى. وتحقق الشرطة في تفاصيل وملابسات الحادث.

ولم يقدم ممثل الشرطة أية تفاصيل عن هوية السائق، وفقط أشار إلى أن الحادث وقع في ليلة 9 مارس.

سيارة تصطدم ببوابة قصر باكنغهام

ويعتبر القصر المذكور، مكانا لجل الأحداث المتصلة بالعائلة البريطانية المالكة، ومكانا لانعقاد العديد من الاجتماعات وزيارات قادة الدول، إضافة لكونه نقطة جذب سياحية رئيسية في لندن.

المصدر: نوفوستي

 

 

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