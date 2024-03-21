 
مباشر

مقتل 42 شخصا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين شرق تشاد

أخبار العالم

مقتل 42 شخصا في مواجهات بين مجموعتين سكانيتين شرق تشاد
وسائل إعلام
أعمال عنف في تشاد، أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/x78o

قتل 42 شخصا على الأقل في مواجهات بين "مجموعتين سكانيتين محليتين" في شرق تشاد، في منطقة صحراوية تشهد عادة نزاعات على الأراضي بين المزارعين ومربي المواشي الرحل.

إقرأ المزيد
تشاد.. مقتل ابن عم الرئيس التشادي زعيم المعارضة في البلاد
تشاد.. مقتل ابن عم الرئيس التشادي زعيم المعارضة في البلاد

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن المواجهات التي لم يحدد المجموعتين اللتين دارت بينهما ولا مدتها، أدت إلى "توقيف 175 شخصا في مسرح الجريمة" حيث "أضرم مسلحون النار" في قرية تيليغوي في إقليم وداي.

وتوجه وزير الأمن العام الجنرال محمد شرف الدين مارغي إلى المنطقة على رأس وفد من الحكومة والجيش. وقال لفرانس برس إن "الوضع تحت السيطرة لكنه يسعى لتحقيق مصالحة بين الطرفين" المتنازعين.

ويتكرر هذا النوع من المواجهات الدامية في شرق وجنوب تشاد الواقعة في منطقة الساحل الإفريقي. 

المصدر: afp

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يحقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية بعد فرز 100% من أصوات الناخبين