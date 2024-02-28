تشاد.. مقتل ابن عم الرئيس التشادي زعيم المعارضة في البلاد

أفادت صحيفة "تشادون" نقلا عن مصادر مطلعة الأربعاء بمقتل زعيم "الحزب الاشتراكي بلا حدود" التشادي يايا ديلو، وهو ابن عم الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

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وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن "السلطات التشادية أعلنت اليوم الأربعاء مقتل يايا ديلو، رئيس الحزب الاشتراكي بلا حدود PSF".

وذكرت الصحيفة في وقت سابق أن مجموعة من العسكريين اتجهت إلى القصر الرئاسي في العاصمة التشادية نجامينا ، وحاولت السيطرة عليه، ووردت العديد من التقارير عن حركة مكثفة للدبابات والعربات المدرعة في نجامينا التي تم إغلاق مركزها.

ووفقا للصحيفة، اقتحمت القوات الحكومية مقر الحزب الاشتراكي المعارض بلا حدود بقيادة يايا ديلو.

وأبلغت الحكومة صباح الأربعاء عن هجوم على مبنى مديرية الأمن الوطني التشادية أسفر عن مقتل عدة أشخاص، وألقت السلطات باللوم في الهجوم على"الحزب الاشتراكي بلا حدود"، لكنها قالت إن الوضع تحت السيطرة.

وجاء الهجوم غداة الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في تشاد والتي ستجرى الدورة الأولى منها في 6 مايو، ويؤكد كل من الرئيس ديبي ويايا ديلو نيتهما الترشح لخوضها.

وقالت الحكومة في بيانها الأربعاء إن "كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديموقراطية الجارية في البلاد سيلاحق ويحال على القضاء".

المصدر: نوفوستي