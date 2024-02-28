تشاد.. إطلاق نار قرب مقر حزب معارض متهم بهجوم على مكاتب للاستخبارات

سُمع دوي إطلاق نار متقطع من أسلحة رشاشة بعد ظهر الأربعاء في نجامينا قرب مقر "الحزب الاشتراكي بلا حدود" المتهم بمهاجمة مكاتب جهاز أمن الدولة الوطني في تشاد مساء الثلاثاء.

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وتحدّث مسؤول في "الحزب الاشتراكي بلا حدود" عن إطلاق نار من بنادق كلاشينكوف وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مقر الحزب المعارض.

وأثار صوت إطلاق النار المتقطع هلعا بين السكان في وسط مدينة نجامينا حيث يقع مقر الحزب المحاصر من الجيش.

وأكدت وكالة "فرانس برس" انقطاع شبكة الهاتف والإنترنت منذ الظهر.

وشدّدت الحكومة التشادية في بيان الأربعاء على أنّ الهجوم ليل الثلاثاء الأربعاء وقع بعد توقيف عضو في "الحزب الاشتراكي بلا حدود" تتهمه الحكومة بـ "محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا"، في منتصف فبراير.

وأكدت الحكومة أن توقيف العضو تلاه "هجوم متعمد لشركاء هذا الشخص بقيادة عناصر من الحزب الاشتراكي بلا حدود" وعلى رأسهم زعيمه يايا ديلو" على مقر جهاز أمن الدولة الوطني، وهو جهاز الاستخبارات الداخلية النافذ في تشاد.

وندّد يايا ديلو المعارض للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، وهو نسيب له، بتلك "المسرحية" فيما يتعلق بمزاعم محاولة اغتيال رئيس المحكمة العليا.

وأتى الهجوم غداة الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية في تشاد والتي ستجرى الدورة الأولى منها في 6 مايو، ويؤكد كل من الرئيس ديبي ويايا ديلو نيتهما الترشح لخوضها.

وقالت الحكومة في بيانها الأربعاء إن "كل من يسعى إلى تعطيل العملية الديموقراطية الجارية في البلاد سيلاحق ويحال على القضاء".

المصدر: أ ف ب