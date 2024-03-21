تحدث سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أليكسي دانيلوف، بشكل مهين وبكلمات فاحشة عن الممثل الصيني الخاص لشؤون أوراسيا لي هوي.

وقال دانيلوف إنه لا يحق للممثلين الصينيين أن يقرروا، متى يجب أن تجلس كييف على طاولة المفاوضات مع موسكو.

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ويشار إلى أن الممثل الصيني المذكور، أنجز جولته الأوروبية الثانية في 12 مارس، بهدف إيجاد حلول سياسية للأزمة الأوكرانية.

وزار الممثل الصيني، روسيا وبلجيكا وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا حيث أجرى محادثات مع المسؤولين هناك. وفي وقت لاحق، كتبت صحيفة بوليتيكو، نقلا عن مسؤولين، أن الصين قد تقاطع محادثات السلام المستقبلية بشأن أوكرانيا إذا لم تكن روسيا حاضرة.

وقال دانيلوف: "بالنسبة إلى الممثل الصيني لي هوي، أريد أن أذكر بأنه بدوننا لن يقرر أحد مصيرنا. إذا اعتقد أي أحد أنه يجب علينا أن نفقد أراضينا، أو نفقد سيادتنا، أو نفقد شيئا آخر، فليقم بالتخلي عن ما يملكه".

ووفقا للمسؤول الأوكراني، لا يمكن لممثل ما خاص من الصين أن يقوم بحل مثل هذه القضايا. وفي الوقت نفسه، تظاهر دانيلوف بأنه لا يتذكر كنية الممثل الخاص الصيني، وقام بتحريفها ولفظها على شكل كلمة نابية فاحشة باللغة الروسية، قائلا: "ما هو اسمه هذا لي خوييا" (في تلميح إلى العضو الذكري للرجل).

سبق أن أدلى ممثلو نظام كييف بتصريحات مسيئة ضد مسؤولين رفيعي المستوى في جمهورية الصين الشعبية. على سبيل المثال في يناير، في مؤتمر صحفي في دافوس، قال فلاديمير زيلينسكي إنه لا يخطط للقاء رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لأنه ليس زعيما ولا يتخذ القرارات.

وقد أشارت موسكو مرات كثيرة، إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي. ويتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

وفي وقت سابق، أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين والممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي أن أي مناقشة للتسوية في أوكرانيا ستكون مستحيلة دون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها الأمنية.

المصدر: نوفوستي