أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين والممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي أن أي مناقشة للتسوية في أوكرانيا ستكون مستحيلة دون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها الأمنية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "جرى (خلال اجتماع عقد في 2 مارس في موسكو) تبادل حريص وشامل لوجهات النظر بشأن الأزمة الأوكرانية. وتم إيضاح أن أي مناقشة لتسوية سياسية ودبلوماسية هي مستحيلة دون مشاركة روسيا ومراعاة مصالحها الأمنية".

وشددت الوزارة على أنه "في الوقت نفسه، تم تأكيد أن الإنذارات النهائية الموجهة لروسيا وصيغ الحوار التي روجت لها كييف والغرب لا تؤدي إلا إلى الإضرار بآفاق التسوية ولا يمكن أن تكون بمثابة أساس لها".

وأوضحت الخارجية الروسية أن الاجتماع عقد في أجواء ودية وثقة تقليدية متأصلة في العلاقات الروسية الصينية.

وفي الثاني من مارس الجاري، بدأت الجولة الثانية التي يقوم بها الممثل الصيني الخاص لي هوي بهدف إيجاد سبل لحل النزاع في أوكرانيا، وبالإضافة إلى روسيا، من المتوقع أن يزور مقر الاتحاد الأوروبي وبولندا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا.

وفي نهاية شهر مايو من العام الماضي، زار أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وروسيا، حيث ناقش مبادرة السلام الصينية للتسوية السياسية للأزمة. وعقب الجولة، قال لي هوي للصحفيين إن أطراف النزاع الأوكراني يواجهون صعوبات في التفاوض، لكن من المهم تهيئة الظروف لهم، والصين مستعدة للقيام بذلك.

وقد أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، ويدعو الغرب روسيا إلى التفاوض، الذي تبدي موسكو استعدادها له، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

وفي وقت سابق، أكد الكرملين أنه لا توجد أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع في أوكرانيا إلى الاتجاه السلمي، والأولوية المطلقة بالنسبة لروسيا هي تحقيق أهداف العملية الخاصة. وفي الوقت الحالي لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوسائل العسكرية.

وكما ذكر الكرملين، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتحرك نحو الاتجاه السلمي، شريطة أن يؤخذ الوضع الفعلي والحقائق الجديدة في الاعتبار، وجميع مطالب موسكو معروفة جيدا.

المصدر: RT