كوليبا: كييف تسعى لإنشاء قناة اتصال مباشرة بين شي جين بينغ وزيلينسكي

ذكرت صحيفة "بلومبرغ" نقلا عن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الخميس، أن كييف تسعى إلى تنظيم محادثة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقالت الصحيفة: "أشار كبير الدبلوماسيين الأوكرانيين إلى أن كييف تسعى لترتيب مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الوقت الذي تخطط فيه لعقد قمة للزعماء لدفع خطتها للسلام".

وأضافت: "قال كوليبا، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن كييف تسعى إلى إنشاء قناة اتصال مباشرة بين شي جين بينغ وزيلينسكي".

وقال فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق في دافوس، إنه لا يعتزم لقاء رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، لأنه ليس صانع القرار، بل الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وفي 15 يناير، قال زيلينسكي، متحدثا عن حل الصراع وفقا لـ "صيغة السلام" في كييف، إن الجانب الأوكراني مهتم بمشاركة الصين في "قمة السلام". كما التقى زيلينسكي مرارا بممثلين أجانب من رتبة أقل بكثير - مع برلمانيين ووزراء من دول أخرى.

وفي وقت سابق، قال رئيس مكتب زيلينسكي، أندريه يرماك، إن كييف تأسف لعدم مشاركة الصين في المفاوضات حول ما يسمى بـ "صيغة السلام" التي تروج لها أوكرانيا.

وتطالب "صيغة السلام"، التي طورتها كييف وروجت لها، استعادة سلامة أراضي أوكرانيا، وتوفير الضمانات الأمنية الأوروبية الأطلسية وإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في "جرائم الحرب" المنسوبة إلى روسيا، وفي موسكو، تعتبر "صيغة" زيلينسكي منفصلة تماما عن الواقع.

وعقد اجتماع حول “"صيغة السلام" بمشاركة 83 وفدا قبل بدء المنتدى في دافوس، ووصفها السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف بأنها محادثة من أجل تبادل أطراف الحديث، لأن مثل هذه المناقشة بدون روسيا لا معنى لها.

وفي فبراير الماضي، نشرت السلطات الصينية ورقة موقف بشأن حل الصراع بين موسكو وكييف، تتضمن 12 نقطة، من بينها دعوات لوقف إطلاق النار، واحترام المصالح الأمنية المشروعة لجميع الدول، وحل الأزمة الإنسانية في أوكرانيا.

وفي نهاية شهر مايو 2023، قام الممثل الصيني الخاص للشؤون الأوراسية لي هوي بجولة أوروبية، زار خلالها أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وروسيا، حيث ناقش مبادرة السلام الصينية لأجل تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.

المصدر: RT