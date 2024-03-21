ساليفان: هدفنا ضمان استقلال وأمن أوكرانيا

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن هدف الولايات المتحدة البعيد المدى هو الحفاظ على استقلال أوكرانيا وضمان أمنها.

وقال ساليفان في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، خلال زيارته المفاجئة إلى كييف، يوم الأربعاء: "نعتقد أن روسيا قد فشلت في هذه الحرب. لكن هذا لا يكفي. وفي النهاية نريد أن نرى ظروفا، حيث لن تكون أوكرانيا معرضة للتهديد والضغط من قبل القوات المسلحة الروسية، حيث لن تكون حرة ومستقلة فحسب، بل سيتم ضمان أمنها".

وأضاف: "ونحن سنعمل على هذا الاتجاه".

واعتبر أن روسيا حاولت "محو أوكرانيا من الخارطة".

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وامتنع ساليفان عن الرد على سؤال ما إذا قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS التكتيكية، مشيرا إلى أنه لا يوجد لديه ما يمكن الإعلان عنه في هذا الصدد.

وبشأن توريدات الأسلحة لأوكرانيا، اعتبر ساليفان أنه لا توجد هناك ضرورة لإيجاد خطط وآليات بديلة لتقديم المساعدة العسكرية لكييف، على الرغم من الغموض بشأن التشريع حول تمويل تلك المساعدات.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع القانون حول تقديم المساعدات لأوكرانيا سيحظى بدعم من الحزبين في الكونغرس، وسيتم تخصيص تلك الأموال، وبالتالي ليس من الضروري أن تكون هناك خطة بديلة.

يذكر أن الكونغرس الأمريكي لم يتمكن حتى الآن من الموافقة على أي مشروع قانون لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا في ظل الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن البنود الخاصة بحماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

المصدر: تاس