وزراء خارجية عرب يلتقون بلينكن في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة

يجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة اليوم الخميس مع وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية لبحث عملية السلام ووقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشارت مصادر دبلوماسية عربية إلى أن وزراء خارجية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية سيتطرقون في الاجتماع إلى مفاوضات الهدنة، وسبل وقف الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، وضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال مصدر فلسطيني مطلع إن "السداسية العربية" (وزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والمغرب وفلسطين والجامعة العربية) سيناقشون مع وزير الخارجية الأمريكي في مصر، تصورا عربيا لخطة سلام إقليمي شامل، تبدأ بإنهاء الحرب على قطاع غزة ثم إطلاق مسار يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية، مقابل تطبيع عربي واسع مع إسرائيل.

وسيشارك في الاجتماع وزراء خارجية "السداسية العربية"، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وقالت المصادر إن الخطة ما زالت في حاجة إلى نضوج، وهي في طور المباحثات مع الأمريكيين، وأضافت: "تتخذ الخطة الشاملة التي يجري إعدادها، أهمية كبرى هذه المرة بسبب طبيعة الدول التي تصوغها. دول كبيرة ومؤثرة على الأمريكيين وفي المنطقة. وتربط علاقتها الطبيعية مع إسرائيل بإنهاء الحرب وإقامة الدولة الفلسطينية. ناهيك عن الرغبة الأمريكية في تحقيق ذلك".

وأكدت المصادر أن "النقاشات مستمرة، لكن الدور الأمريكي هو الحاسم. فالولايات المتحدة فقط هي التي تستطيع وقف الحرب وإجبار إسرائيل على القبول بدولة فلسطينية".

وتحاول واشنطن إدارة حسابات استراتيجية وسياسية وانتخابية دقيقة قد تؤثر على شكل المنطقة في السنوات القليلة المقبلة، كما تتشارك دبلوماسيا بنشاط مع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، التي واجهت تقريبا كل مطالب واشنطن منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 بكثير من الرفض والتعنت.

ووصل بلينكن إلى مدينة جدة أمس الأربعاء، لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

ومن المرتقب أن يجري بلينكن، القادم من العاصمة الفلبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، قبل التوجه إلى مصر الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.

وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة "حماس" يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن أسرى محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

واليوم الأربعاء، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن الوسطاء نقلوا موقف إسرائيل من المقترح الذي سلمته الحركة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرد سلبي بشكل عام.

المصدر: RT