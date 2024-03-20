"لم تكن على جدول أعماله".. بلينكن يزور إسرائيل يوم الجمعة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأربعاء، أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل يوم الجمعة المقبل، في إطار جولته في المنطقة التي بدأها في السعودية.

وبحسب وكالة "فرانس برس" لم تكن إسرائيل على جدول أعمال بلينكن الذي سيزور السعودية اليوم ومصر غدا الخميس، لكن الناطق باسم الخارجية ماثيو ميلر أكد أن بلينكن سيتوجه إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع مسؤولين إسرائيليين حول المفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح جميع الأسرى والجهود لزيادة إيصال المساعدات إلى غزة.

ويعود وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة لمحاولة الدفع نحو هدنة في الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، حيث باتت المجاعة تهدد مئات الآلاف وتواصل عمليات القصف حصد عشرات القتلى بشكل يومي.

ووصل بلينكن إلى مدينة جدة اليوم الأربعاء، لإجراء مزيد من المناقشات مع القيادة السعودية حيال الحرب في قطاع غزة، في إطار جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

ومن المرتقب أن يجري بلينكن، القادم من العاصمة الفلبينية مانيلا، محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي التقاه مرات عدة منذ بدء الحرب في قطاع غزة، قبل التوجه إلى مصر الخميس، المحطة الثانية في جولته الشرق أوسطية.

وفشلت أطراف الوساطة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان. لكن جولة جديدة من المباحثات بدأت الأسبوع الماضي تستند إلى مقترح من حركة "حماس" يقوم في مرحلة أولى على هدنة لستة أسابيع مقابل الإفراج عن أسرى محتجزين لديها، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في إسرائيل.

واليوم الأربعاء، أكد القيادي في حركة "حماس" أسامة حمدان أن الوسطاء نقلوا موقف إسرائيل من المقترح الذي سلمته الحركة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الرد سلبي بشكل عام.

المصدر: RT