الرئيس البرازيلي يهنئ بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية

هنأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وقال المتحدث باسم الرئيس البرازيلي في تصريح صحفي، إن لولا دا سيلفا، أرسل برقية تهنئة لوتين.

وتلقى الرئيس الروسي عددا من الاتصالات الهاتفية من عدد من الزعماء اليوم الأربعاء لتهنئته بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان اللجنة المركزية للانتخابات الروسية فوزه في الانتخابات الرئاسية التي بدأت يوم 15 وانتهت يوم 17 مارس الجاري.

وقد حقق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية حيث حصد نسبة 87.28 % بعد فرز كامل أصوات الناخبين.

وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة، وبلغت 77.44% حيث صوت أكثر من 87.1 مليون مواطن.

المصدر: وكالات