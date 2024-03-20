بوريل: سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة لأوكرانيا بدون الولايات المتحدة

صرح مفوض الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل، أنه سيكون من الصعب على الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 50 مليار يورو الذي وعد به كييف إذا توقفت أمريكا عن دعم أوكرانيا.

وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة "سود كويست" الفرنسية: "إذا أصبح هذا واقعا، فسيكون الوضع صعبا للغاية، من الصعب أن نتصور أننا سنخصص 50 مليار يورو.. سيكون هذا بالطبع ممكنا إذا توفرت الإرادة السياسية، ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر إبداعا".

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال بوريل، إنه قدم إلى دول الاتحاد الأوروبي اقتراحه باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

وقال بوريل إنه يعتزم اقتراح توظيف 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لشراء الأسلحة لأوكرانيا، و10% لتمويل تصنيع أسلحة أوروبية لها.

ويقترح بوريل أيضا تحويل نسبة الـ10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي لاستخدامها في زيادة إمكانات صناعة الدفاع الأوكرانية.

وأشار إلى أن الأمر متروك للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ قرارها في شأن هذه التدابير.

كما أعلن بوريل مؤخرا عن دعم واسع النطاق من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.

من جهتها، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الاتحاد الأوروبي أعد مشروع قانون يسمح باستخدام عائدات الأصول الروسية لصالح أوكرانيا اعتبارا من يوليو 2024 على أدنى تقدير.

ومن المتوقع أن يسمح ذلك بتخصيص حوالي 3 مليارات يورو سنويا لتلبية احتياجات أوكرانيا.

ويتطلب اتخاذ مثل هذه التدابير موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تعقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي 21 و22 مارس في بروكسل.

وحذرت موسكو الدول الغربية من مغبة المساس بالأصول الروسية المجمدة.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف في وقت سابق إن في حوزة روسيا كافة أدوات الرد على هذه الخطوة.

المصدر: نوفوستي + RT