أكد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي وجود عسكريين غربيين في أوكرانيا، واصفا هذه المعلومة بأنها "سر مكشوف".

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وأضاف سيكورسكي في حديث لوكالة DPA الألمانية: "كما قال مستشاركم (أولاف شولتس)، تتواجد في أوكرانيا قوات من الدول الكبيرة. ويوجد هناك في اللغة البولندية مفهوم "سر بوليشينيل"، أي السر الذي يعرفه الجميع".

وفي الوقت ذاته شدد الوزير على أن بلاده لا تنوي إرسال قواتها البرية إلى أوكرانيا، مضيفا:

"كانت أوكرانيا وبولندا دولة واحدة على مدى 400 عام، وإرسال القوات سيمثل غذاء دعائيا ممتازا بالنسبة للروس. لذلك يجب أن نكون آخر من يقدم على ذلك".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة القضاء على مرتزقة من دول "الناتو" في أوكرانيا.

وفي نهاية العام الماضي أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغيي شويغو أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قتل الجيش الروسي أكثر من 5.8 ألف مقاتل أجنبي، بينهم 1427 مرتزقا من دول "الناتو".

المصدر: نوفوستي