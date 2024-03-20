بلينيكن يحتفل بعيد نوروز.. بماذا فرش المائدة؟

نشر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صورة لافتة له أمام مائدة احتفالا بعيد النوروز، فإلى ماذا ترمز هذه المائدة وما هي مكوناتها؟

يعتبر عيد النوروز من أقدم الاحتفالات المتبقية من العصور القديمة وله العديد من العادات والتقاليد ومن أشهر احتفالات النوروز الإيرانية هو بسط مائدة أو طاولة السينات السبع "هفت سين Haft-Sin"، والتي يتم تحضيرها قبل بضع ساعات بموعد تحويل العام الجديد.

وتفرش على أطعمة ومواد غذائية تبدأ أسماؤها بـ حرف S. ومع ظهور الإسلام في إيران، تم تزيين طاولة الإيرانيين بالقرآن الكريم. وكل مكون من مكونات مائدة "هفت سين" هو علامة على مفاهيم مثل النمو والخصوبة والوفرة والبركة.

Happy Nowruz to all celebrating the arrival of spring and new beginnings. May we cherish the bonds of family and the promise of a brighter tomorrow. pic.twitter.com/SYZD3MRfr8 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 19, 2024

وفيما يلي الرموز السبعة الأكثر شيوعا لـHaft-Seen والتي تبدأ جميعها بالحرف S:

سبزه: براعم القمح أو العدس أو الشعير تنمو في طبق – ترمز إلى الولادة الجديدة. السيب: التفاح- يرمز إلى الصحة والجمال. سيرخ: الخل – يرمز إلى العمر والصبر. سمانو: بودنغ حلو مصنوع من جرثومة القمح- يرمز إلى الثراء. السير: الثوم- رمز الطب. سيكيه: عملات معدنية - ترمز إلى الثروة والرخاء. السنبل- زهرة الزعفران العطرة ترمز لقدوم الربيع.

وتتضمن بعض العناصر الأخرى غير "S" الموجودة على الطاولة ما يلي:

المرآة: ترمز إلى التأمل الذاتي والاستبطان. البيض المزخرف: يرمز إلى بيضة واحدة لكل فرد من أفراد الأسرة (الخصوبة). وعاء يتضمن سمكة ذهبية: يرمز إلى الحياة، وبرج الحوت الذي تفارقه الشمس. وعاء كريستالي به ماء وفيه برتقالة: يرمز إلى الأرض العائمة في الفضاء. الشموع المضاءة: ترمز إلى التنوير والسعادة. المكسرات والفواكه المجففة والفستق والزبيب وتسمى "العجيل".

المصدر: RT