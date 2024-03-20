فلسطينيون معتقلون بأطقم ناصعة البياض من مستشفى الشفاء.. من هم؟ (صور + فيديو)

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور وفيديو لعمليات الاعتقال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وظهر المعتقلون وهم يرتدون لباسا أبيض اللون.

وحسب الجيش الإسرائيلي فإن المعتقلين هم مقاتلون من حركة "حماس" تم القبض عليهم من داخل المستشفى عقب اقتحامه، مدعيا أنهم ارتدوا الثياب الطبية للتمويه بأنهم اطقم الكادر الطبي.

وقال في بيان: "يعمل كل من الجيش وجهاز الأمن العام لإحباط الأنشطة الإرهابية ولاعتقال مخربين في منطقة مجمع الشفاء الطبي وذلك نظرا لورود معلومات استخبارية تدل على وجود مخربين داخل المستشفى وعن استخدام بنية المجمع التحتية لإخراج نشاطات ارهابية".

Terrorists surrender tonight at Shifa Hospital, the terror center, and are brought in for investigation.



The Gaza strip is in deep depression and in an atmosphere of despair. In video, IDF treat these terrorists gently off the truck... they don’t deserve it. pic.twitter.com/pqbVPfGguS — Shiri_Sabra (@sabra_the) March 19, 2024

أما الجهات الفلسطينية فأكدت أن المعتقلين شبان وآخرون من الطاقم الطبي لمستشفى الشفاء، وليسوا عناصر "حماس".

🇫🇷🇮🇱🚨A Frenchman serving in the IDF record a video of the kidnapped Palestinians, as they appear to be exhausted:



“Look how we tortured him. You can look at his back. Look how we tortured him.



You were happy with the 7th of October, sons of B******.” pic.twitter.com/UtYqvLrA2d — Sir Chilliebean (@Chilliebeanz) March 19, 2024

وقالت حركة المجاهدين الفلسطينية في بيان إن "استمرار العدو الصهيوني باستهداف المستشفيات وتدميرها والتنكيل بالمرضى والأطقم الطبية جريمة مركبة تتم بغطاء أمريكي وصمت وعجز المنظمات الدولية"، مؤكدة أن "إعادة اقتحام مستشفى الشفاء بعد ثبوت زيف ادعاءاتهم ضد المستشفيات هو إصرار من حكومة العدو المجرمة على قتل كل مظاهر الحياة في غزة واستغلال الصمت والتواطؤ العالمي في المضي بجرائم بالإبادة الجماعية ضد أهل غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، "القضاء على نحو 90 إرهابيا واعتقال نحو 300 تم نقل 160 منهم للتحقيق في إسرائيل خلال العملية في مستشفى الشفاء في قطاع غزة".

כוחות צה״ל ושב״כ נלחמים במרחב בית החולים שיפאא׳. כוחות שייטת 13 וצוות הקרב של חטיבה 401 בהובלת אוגדה 162, חיסלו ביממה האחרונה מחבלים ואיתרו אמצעי לחימה, תוך הימנעות מפגיעה באזרחים, חולים, צוותים רפואיים וציוד רפואי במרחב בית החולים>> pic.twitter.com/rCPvvxMXIH — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 20, 2024

وهذه هي المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع، منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر، إذ اقتحمته في 16 نوفمبر الماضي، بعد حصاره لمدة أسبوع، ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، جرى خلالها تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعدات الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.

المصدر: RT