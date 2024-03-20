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كازاخستان.. الحكم بالسجن 8 سنوات مع وقف التنفيذ على ابن شقيق نزاربايف

أخبار العالم

كازاخستان.. الحكم بالسجن 8 سنوات مع وقف التنفيذ على ابن شقيق نزاربايف
Sputnik
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حكم في كازاخستان بالسجن 8 سنوات مع وقف التنفيذ على سامات أبيش النائب الأول السابق لرئيس لجنة الأمن القومي وابن شقيق الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف.

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ونقلت وكالة "كازي إنفورم" عن مصادرها أنه تمت إدانة سامات أبيش "بتهمة إساءة استخدام السلطة خلال أعمال الشغب في يناير 2022 في كازاخستان".

وشهدت مدن كازاخية احتجاجات جماهيرية واسعة في بداية 2022 على مضاعفة أسعار الغاز وردا على ذلك أعلنت السلطات حالة الطوارئ في البلاد.

وأدت أعمال الشغب لمقتل 230 شخصا بمن فيهم 19 شخصا من أفراد الأمن.

وتم توجيه اتهامات إلى عدد من المسؤولين بمن فيهم أبيش بالخيانة.

المصدر: نوفوستي

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