السجن 8 سنوات لزوجة ابن شقيق نزارباييف السابقة في قضيتين جنائيتين

أدانت محكمة مدينة كيزيلوردا بكازاخستان، جولميرا ساتيبالدي، زوجة سابقة لقريب رئيس البلاد السابق نور سلطان نزارباييف، بتهمة اختلاس أكثر من 440 مليون تنغي (حوالي مليون دولار).

وحكمت المحكمة على السيدة المذكورة، بالسجن لمدة 8 سنوات. عند إصدار الحكم، تم الأخذ بالاعتبار الحكم السابق الصادر بحقها (7 سنوات في السجن).

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بالإضافة إلى ذلك، منعت المحكمة في قرارها، ساتيبالدي من شغل مناصب قيادية في الهياكل التجارية لمدة 10 سنوات.

ويشار إلى أن غولميرا ساتيبالدي هي الزوجة السابقة لكيرات ساتيبالدي، وهو ابن شقيق أول رئيس لكازاخستان نور سلطان نزارباييف. وكان يعتبر ضمن رجال الأعمال الأكثر نفوذا في البلاد وفقا لمجلة فوربس كازاخستان.

في سبتمبر 2022، أدانت محكمة في أستانا قيرات ساتيبالدي بتهمة الاختلاس وحكمت عليه بالسجن لمدة ست سنوات مع مصادرة الممتلكات والحرمان من الحق في العمل في الخدمة العامة لمدة 10 سنوات.

المصدر: إنترفاكس