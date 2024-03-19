وزارة الدفاع التركية: دمرنا 27 هدفا لـ"حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الثلاثاء، تدمير 27 هدفا تابعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، بغارات جوية شمالي العراق.

وأفادت وزارة الدفاع التركية بأن الغارات شملت مناطق: متينا، وغارا، وهاكورك، وزاب، وقنديل".

وأشارت الوزارة إلى أنه تم "تحييد عدد كبير من عناصر حزب العمال الكردستاني، وتدمير عدد كبير من مواقع وتحصينات الحزب شمالي العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي وإصابة 4 آخرين بهجوم لحزب "العمال الكردستاني" على منطقة عمليات "المخلب ـ القفل​​​​​​" شمالي العراق.

هذا وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له يوم الاثنين، أن بلاده ستستكمل تأمين كامل حدودها مع العراق حتى الصيف القادم، وتكمل أعمالها في سوريا.

المصدر: RT